Studenti 31. oktobra biciklima putuju za Novi Sad

Serbian News Media pre 4 sati
Studenti 31. oktobra biciklima putuju za Novi Sad

Studenti u blokadi beogradskih fakulteta najavili su danas da će biciklima ići u Novi Sad na komemorativni skup kojim će 1. novembra obeležiti godišnjicu pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

U objavi na društvenoj mreži Instagram, studenti su najavili da će na vožnju do Novog Sada krenuti u petak, 31. oktobra u 9 časova ispred spomenika “Večna vatra” kod Ušča u Novom Beogradu. Od Beograda će ići preko Stare Pazove i Inđije, gde će napraviti veću pauzu, a onda nastavljaju rutom Inđija-Sremski Karlovci-Novi Sad.
