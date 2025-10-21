Studenti u blokadi će i biciklima ići iz Beograda na skup u Novom Sadu

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu objavili su danas da će i biciklima ići u Novi Sad na komemorativni skup 1. novembra povodom obeležavanja godišnjice targedije u tom gradau kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Na Instagramu su najavili da će krenuti 31. oktobra u 9:00 časova od spomenika "Večna vatra" kod Ušča u Novom Beogradu. Predviđena je ruta Beograd- Stara Pazova- Inđija, gde će napraviti veću pauzu, a potom nastaviti do Novog Sada kroz Sremske Karlovce. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti su naveli da su građani uvek dobrodošli da im se priključe, ali u sopstvenoj organizaciji.