Stigli ovi podaci za Srbiju, suočavamo se sa ozbiljnom katastrofom? Novo saopštenje Zavoda za statistiku

U Srbiji je u 2024. godini, od ukupnog stanovništva, udeo stanovnika starijih od 65 godina iznosio 22,6 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Žene su činile 25 odsto starijeg stanovništva, dok su muškarci činili 20 odsto. Ovo su najnoviji podaci koji su pristigli, a osim toga, prošle nedelje pisali smo o brojkama koje su prilično strašne, a koje kažu da je u Srbiji porastao broj umrlih za 24.736 u odnosu na broj rođenih. U odnosu na isti period prošle godine, broj živorođenih smanjen je za 1.544 ili 3,9 odsto. Ove brojke nisu samo dosadna statistika, već pokazatelj ozbiljnog problema koje se tiče