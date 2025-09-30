Stigli ovi podaci za Srbiju, suočavamo se sa ozbiljnom katastrofom? Novo saopštenje Zavoda za statistiku

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Stigli ovi podaci za Srbiju, suočavamo se sa ozbiljnom katastrofom? Novo saopštenje Zavoda za statistiku

U Srbiji je u 2024. godini, od ukupnog stanovništva, udeo stanovnika starijih od 65 godina iznosio 22,6 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Žene su činile 25 odsto starijeg stanovništva, dok su muškarci činili 20 odsto. Ovo su najnoviji podaci koji su pristigli, a osim toga, prošle nedelje pisali smo o brojkama koje su prilično strašne, a koje kažu da je u Srbiji porastao broj umrlih za 24.736 u odnosu na broj rođenih. U odnosu na isti period prošle godine, broj živorođenih smanjen je za 1.544 ili 3,9 odsto. Ove brojke nisu samo dosadna statistika, već pokazatelj ozbiljnog problema koje se tiče
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Globalna potražnja za putničkim avionskim prevozom porasla za 4,6 odsto u avgustu

Globalna potražnja za putničkim avionskim prevozom porasla za 4,6 odsto u avgustu

Biznis.rs pre 51 minuta
Avgust doneo lagani rast dolazaka turista, ali stranci kraće borave u Srbiji

Avgust doneo lagani rast dolazaka turista, ali stranci kraće borave u Srbiji

Bloomberg Adria pre 2 sata
Nemačka i dalje glavni izvozni partner Srbije

Nemačka i dalje glavni izvozni partner Srbije

Bloomberg Adria pre 3 sata
U Srbiji u avgustu veći broj turista, ali manje noćenja

U Srbiji u avgustu veći broj turista, ali manje noćenja

Biznis.rs pre 3 sata
Godišnja inflacija u Nemačkoj porasla

Godišnja inflacija u Nemačkoj porasla

B92 pre 2 sata
U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme 2024.

U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme 2024.

Forbes pre 4 sati
U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme prošle godine

U Srbiji u avgustu više turista, ali manje noćenja nego u isto vreme prošle godine

Nova ekonomija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zavod za statistikustarostrepublicki zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednica Pokrajinske vlade i gradonačelnik Soluna o jačanju saradnje

Predsednica Pokrajinske vlade i gradonačelnik Soluna o jačanju saradnje

RTV pre 21 minuta
Bazeni i tereni umesto privrednih zona - Plan za gradnju sportsko rekreativnog kompleksa u opštini Rakovica na javnom uvidu

Bazeni i tereni umesto privrednih zona - Plan za gradnju sportsko rekreativnog kompleksa u opštini Rakovica na javnom uvidu

Ekapija pre 21 minuta
Digitalk Niš 2025 Warmup – osvoji besplatne karte za DigiTalk

Digitalk Niš 2025 Warmup – osvoji besplatne karte za DigiTalk

Južne vesti pre 36 minuta
Mali i Sijarto o ekonomskoj saradnji i energentima: Izgradnja naftovoda Novi Sad-Alđ kreće krajem godine

Mali i Sijarto o ekonomskoj saradnji i energentima: Izgradnja naftovoda Novi Sad-Alđ kreće krajem godine

Radio 021 pre 36 minuta
Završena saga oko tendera za izgradnju autobuske stanice na Novom Beogradu: Posao od 57 miliona evra dobili Jadran i firme…

Završena saga oko tendera za izgradnju autobuske stanice na Novom Beogradu: Posao od 57 miliona evra dobili Jadran i firme Dragoljuba Zbiljića

Nova pre 36 minuta