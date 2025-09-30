Sumorna prognoza za samo 40 godina! Ai izneo strašnu računicu za Srbiju i tvrdi da nas ovo čeka uskoro

Demografska Katastrofa: Godišnji gubitak velikog grada

Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) ukazuju na drastično starenje populacije i rekordan negativan prirodni priraštaj, a na osnovu iznerih prognoza AI je doneo zastrašujuće zaključke. Ako se nastave trenutni trendovi, Srbiju u narednim decenijama čeka duboka ekonomska i socijalna neizvesnost. Naime, u Srbiji je u 2024. godini, od ukupnog stanovništva, udeo stanovnika starijih od 65 godina iznosio 22,6 odsto, objavio je Republički zavod za