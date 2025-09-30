Dušan Alimpijević je novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije

Pre više od 20 dana mogli ste na Sputnjiku da čitate najavu ovakvog scenarija u tekstu “Da li je on taj?”, a sada se ispostavilo da je upravo Dušan – taj! Dušan radi kao trener u turskom Bešiktašu, a sada će dobiti najveći izazov u karijeri, kormilo Orlova. Svojim dosadašnjim radom pokazao je da poseduje veliki kvalitet, ogromnu energiju i znanje koji su potrebni za traženu poziciju. Odlične rezultate je pravio i sa Bursom, ali i sa Bešiktašem gde je trener
