Američke ambasade izdale upozorenje Situacija alarmantna u SAD

Američka ambasada u Bukureštu saopštila je u sredu, 1. oktobra, da njena Fejsbuk stranica neće biti ažurirana sve dok savezna vlada SAD ne nastavi sa punim radom. Održavaće se samo hitne objave vezane za bezbednost i bezbednost.

Razlog je što je vlada SAD obustavila rad jer predsednik Donald Tramp i Kongres nisu postigli dogovor o budžetu. Kao posledica toga, nekoliko institucija, uključujući američku ambasadu u Rumuniji, obustavilo je „nebitne“ aktivnosti, kao što je objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama. „Zbog nedostatka sredstava za aktivnosti, ova Fejsbuk stranica neće biti ažurirana dok aktivnosti ne budu potpuno nastavljene, osim hitnih poruka vezanih za bezbednost i
