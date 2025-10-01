"Nadamo se rešenju za NIS koje neće ugroziti Srbiju" Sijarto: Mađarska će nastaviti da pruža podršku

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da se nada da će pitanje američkih sankcija NIS-u moći da se reši tako da energetsko snabdevanje Srbije ne bude ugroženo, ističući da će Mađarska nastaviti da pruža podršku Srbiji u rešavanju ove situacije

Sijarto je podsetio da situacija oko američkih sankcija NIS-u traje već neko vreme i ukazao da je Mađarska svakog meseca slala Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAK) pisma podrške Srbiji u zahtevu da se odloži uvođenje sankcija. ''Ispostavilo se da smo svakog meseca bili uspešni, ali ovog puta nismo sigurni kakav će ishod biti. Ponovo smo poslali pismo podrške i nadamo se da će ova izazovna situacija moći da se reši na način koji omogućava da energetsko