Na današnji dan, 1. oktobar

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 1. oktobar

Danas je sreda, 1. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1684 - Umro je francuski pisac Pjer Kornej (Pierre Corneille), pesnik moralne veličine i patriotskog i epskog zanosa, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije ("Sid", "Horacije", "Sina", "Poliekt"). 1754 - Rodjen je Pavle I Petrović Romanov, ruski car (1796-1801), sin i naslednik Katarine Velike. Iz straha pred prodorom ideja Francuske revolucije, vladavinu je štitio represijom i terorom, a 1798. pristupio je "Drugoj koaliciji" (sa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 1. oktobar

Na današnji dan, 1. oktobar

N1 Info pre 42 minuta
Vremeplov: Umro Pavle Vuisić

Vremeplov: Umro Pavle Vuisić

RTV pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FrancuskaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 1. oktobar

Na današnji dan, 1. oktobar

N1 Info pre 42 minuta
Oktobar počinje hladnim jutrom i prvim snegom na planinama

Oktobar počinje hladnim jutrom i prvim snegom na planinama

RTV pre 32 minuta
Počinje Jom Kipur, dan pokajanja i pomirenja za Jevreje

Počinje Jom Kipur, dan pokajanja i pomirenja za Jevreje

RTV pre 22 minuta
Vremeplov: Umro Pavle Vuisić

Vremeplov: Umro Pavle Vuisić

RTV pre 42 minuta
"Svakoga fotografišemo i uzimamo otisak prsta": Pitali smo policiju Mađarske, Hrvatske i Grčke: Kako će Srbi da ulaze u zemlje…

"Svakoga fotografišemo i uzimamo otisak prsta": Pitali smo policiju Mađarske, Hrvatske i Grčke: Kako će Srbi da ulaze u zemlje EU od 12. oktobra

Blic pre 38 minuta