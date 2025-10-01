Na današnji dan, 1. oktobar

Danas je sreda, 1. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1684 - Umro je francuski pisac Pjer Kornej (Pierre Corneille), pesnik moralne veličine i patriotskog i epskog zanosa, jedan od najznačajnijih predstavnika francuske klasične tragedije ("Sid", "Horacije", "Sina", "Poliekt"). 1754 - Rodjen je Pavle I Petrović Romanov, ruski car (1796-1801), sin i naslednik Katarine Velike. Iz straha pred prodorom ideja Francuske revolucije, vladavinu je štitio represijom i terorom, a 1798. pristupio je "Drugoj koaliciji" (sa