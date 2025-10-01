Trampov mirovni plan za Gazu u zamahu, ali bi njegova dvosmislenost mogla da bude kobna

BBC News pre 36 minuta | Džeremi Bouen - Međunarodni

Okvirni sporazum za okončanje rata u Gazi i obnovu razorene teritorije koji je predložio Donald Tramp dobija sve veći zamah, koji mu uveliko daje sam američki predsednik.

Podršku planu dale su i vodeće arapske i islamske zemlje, među kojima su Jordan, Egipat, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Pakistan, Indonezija, i Turska.

A i izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe je prihvatio plan dok je stajao pored Trampa, uprkos činjenici da podrazumeva razgovore o putu ka palestinskoj državi, rešenje koje je više puta javno odbacivao.

Da bi održao tempo podrške, Tramp je Hamasu dao rok od „tri do četiri dana" da odluči da li će prihvatiti ili odbiti ponudu.

Ako odgovor bude negativan, rat se nastavlja.

Predloženi sporazum veoma podseća na plan koji je Džozef Bajden predstavio pre više od godinu dana.

Od tada su se desila masovna ubijanja palestinskih civila, dalja razaranja u Gazi i sada i glad, a istovremeno se nastavila agonija izraelskih talaca u zatočeništvu u Gazi.

U izraelskim medijima bilo je mnogo tekstova o tome da je Bajdenova inicijativa propala jer je Netanjahu izneo novi skup zahteva pod pritiskom krajnje desnice u njegovoj vladi.

Ipak, okvirni plan predstavlja važan trenutak.

Prvi put, Donald Tramp vrši pritisak na Izrael da okonča rat.

Tramp se postavio kao lider kojem je teško reći „ne".

Niko ne želi da prođe kao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je u februaru pretrpeo oštre kritike u Ovalnom kabinetu.

Ali stvari mogu da se promene kada lideri napuste Belu kuću.

Pre nego što je Benjamin Netanjahu napustio Vašington i vratio se u Izrael, njegov tim ga je snimio kako iznosi njegovu verziju događaja.

Jedno od pitanja bio je predlog o nezavisnoj Palestini pored Izraela, rešenju o dve države, koje su Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zapadne zemlje pokušale da ožive priznavanjem Palestine.

Trampov plan daje odobrenje, ali nejasno, za palestinsku nezavisnost.

U njemu se navodi da bi, nakon reforme Palestinske samouprave, čije sedište je u Ramali i na čijem čelu je Mahmud Abas, „konačno mogli da se steknu uslovi za kredibilan put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti, što priznajemo kao težnju palestinskog naroda".

Čak je i sama pomisao na daleku mogućnost palestinske države bila previše za Netanjahua, koji je u Beloj kući dao punu podršku Trampu, rekavši mu na engleskom:

„Podržavam Vaš plan za okončanje rata u Gazi, kojim se ostvaruju naši ratni ciljevi".

Na snimku u kojem se obraća ljudima u Izraelu na hebrejskom jeziku pre povratka kući, Netanjahu je upitan da li je pristao na palestinsku državu.

Njegov odgovor je bio izričit.

„Ne, apsolutno ne.

„To čak nije ni napisano u sporazumu.

„Ali rekli smo jednu stvar, a to je da ćemo se silom suprotstaviti palestinskoj državi".

Tramp je, kako je rekao, pristao na to.

Snaga plana je trenutak u kome je predstavljen kao i zamah podrške koju dobija, a slabost je nedostatak konkretnih detalja, što je obeležje Trampove diplomatije.

Dokument koji su Tramp i Netanjahu podržali, a koji takođe ima podršku Ujedinjenog Kraljevstva i drugih evropskih zemalja, sadrži grub plan faza povlačenja Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), ali ne i konkretne mehanizme i detalje koji u praksi odlučuju da li će diplomatski sporazum osmišljen da okonča rat uspeti ili propasti.

Da bi plan uspeo, biće neophodni teški pregovori, a u tom postupku biće mnogo prilika da se sve uruši.

Glavne opozicione stranke u Izraelu su podržale plan.

Osudili su ga ekstremni ultranacionalisti u Netanjahuovoj koaliciji.

Njima se dopao Trampov plan o pretvaranju Gaze u „bliskoistočnu rivijeru", koji je predstavljen početkom godine uz bizaran promotivni video u kojem lideri Izraela i SAD leže na plaži i piju koktele, a u pozadini je nova panorama Gaze sa blještavim staklenim kulama.

Izraelska krajnja desnica bila je oduševljena jer je plan predviđao iseljavanje više od dva miliona Palestinaca iz Gaze.

Jevrejski ekstremisti žele da se teritorija anektira i da Palestince zamene jevrejski doseljenici.

Međutim, novi plan navodi da nijedan Palestinac neće biti primoran da napusti Gazu.

Becalel Smotrič, ultranacionalistički ministar finansija i vođa naseljenika, uporedio je ovaj plan sa Minhenskim sporazumom potpisanim u septembru 1938.

U Minhenu su Velika Britanija i Francuska primorale Čehoslovačku da preda deo teritorije nacističkoj Nemačkoj.

Ako Hamas prihvati sporazum, a Netanjahu bude želeo da umiri Smotriča i druge ekstremiste koji održavaju njegovu koaliciju na vlasti, imaće brojne prilike da pregovore sabotira na načine koji će omogućiti da se krivica prebaci na Hamas.

Struktura Trampovog okvirnog sporazuma Izraelu ostavlja niz mogućnosti da stavi veto na poteze koji mu se ne dopadaju.

Možda i nije moguće okončati duboki sukob koji traje više od veka.

UK i mnoge zemlje smatraju da nijedno rešenje koje ne vodi ka palestinskoj nezavisnosti neće doneti dugoročni mir.

Kada su ministri spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja objavili zajedničku izjavu podrške planu, rekli su da veruju da će dokument dovesti do potpunog izraelskog povlačenja i obnove Gaze, kao i do „puta ka pravednom miru zasnovanom na rešenju o dve države, prema kojem će Gaza biti u potpunosti integrisana sa Zapadnom obalom u okviru palestinske države, u skladu sa međunarodnim pravom".

To može da se tumači kao prikrivena referenca na odluku Međunarodnog suda pravde, prema kojoj je izraelska okupacija palestinske teritorije nezakonita.

Netanjahu veruje da ga sprazum približava izraelskoj pobedi nad Hamasom.

On negira bilo kakvo palestinsko pravo na zemlju između reke Jordana i mora.

Jedan plan i dve veoma različite verzije njegovog značenja.

Okvirni dokument je dovoljno dvosmislen da dopušta oba tumačenja.

A to nije početak koji obećava.

(BBC News, 10.01.2025)