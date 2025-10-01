Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Članovi Odbora Skupštine Srbije za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja na današnjoj sednici dali su pozitivno mišljenje na zahtev premijera Srbije Đure Macuta da pored pored te funkcije može da se bavi i lekarskim poslom.

Macut je tražio pozitivno mišljenje za obavljanje poslova subspecijaliste endokrinologa na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pomoćnika rukovodioca Klinike i načelnika Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome.

U zahtevu on je naveo da mu je pozitivno mišljenje odbora potrebno kako bi Agenciji za sprečavanje korupcije podneo zahtev za davanje saglasnosti da pored javne funkcije predsednika Vlade obavlja i druge poslove.

Macut je specijalista interne medicine i endokrinologije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja danas je prihvatio predlog da se na tri meseca produži mandat v.d. pomoćnika generalnog sekretara Skupšine Dare Kupusinac Popović i Marine Šuković, kao i da prestanke dužnosti pomoćnika Nataše Živković.