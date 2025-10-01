Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom
Macut je tražio pozitivno mišljenje za obavljanje poslova subspecijaliste endokrinologa na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pomoćnika rukovodioca Klinike i načelnika Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome.
U zahtevu on je naveo da mu je pozitivno mišljenje odbora potrebno kako bi Agenciji za sprečavanje korupcije podneo zahtev za davanje saglasnosti da pored javne funkcije predsednika Vlade obavlja i druge poslove.
Macut je specijalista interne medicine i endokrinologije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja danas je prihvatio predlog da se na tri meseca produži mandat v.d. pomoćnika generalnog sekretara Skupšine Dare Kupusinac Popović i Marine Šuković, kao i da prestanke dužnosti pomoćnika Nataše Živković.
U najavi današnje sednice, koja će početi u 11 časova, ne navodi se o kom poslu je reč.
Kako se navodi u zvaničnoj biografiji na sajtu Vlade Srbije, načelnik je Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i Univerziteta u Skoplju, dodaje se u biografiji.
Macut je u aprilu ove godine položio zakletvu zajedno sa ostalim članovima Vlade i postao premijer nakon ostavke Miloša Vučevića u januaru.
Na današnjoj sednici, članovi skupštinskog Odbora razmatraće i predlog generalnog sekretara Skupštine na produženje statusa v.d. pomoćnika te funkcije za Daru Kupusinac Popović i Marinu Šuković, kao i prestanku dužnosti pomoćnika za Natašu Živković.
(Beta, 01.10.2025)