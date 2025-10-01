Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Beta pre 1 sat

 
Članovi Odbora Skupštine Srbije za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja na današnjoj sednici dali su pozitivno mišljenje na zahtev premijera Srbije Đure Macuta da pored pored te funkcije može da se bavi i lekarskim poslom.

Macut je tražio pozitivno mišljenje za obavljanje poslova subspecijaliste endokrinologa na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, pomoćnika rukovodioca Klinike i načelnika Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome.

U zahtevu on je naveo da mu je pozitivno mišljenje odbora potrebno kako bi Agenciji za sprečavanje korupcije podneo zahtev za davanje saglasnosti da pored javne funkcije predsednika Vlade obavlja i druge poslove.

Macut je specijalista interne medicine i endokrinologije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja danas je prihvatio predlog da se na tri meseca produži mandat v.d. pomoćnika generalnog sekretara Skupšine Dare Kupusinac Popović i Marine Šuković, kao i da prestanke dužnosti pomoćnika Nataše Živković.

 
 
 
 
 
Skupštinski Odbor danas raspravlja o zahtevu premijera Macuta za obavljanje drugog posla
 
 
Članovi Odbora Skupštine Srbije za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja raspravljaće na današnjoj sednici o zahtevu predsednika Vlade Srbije Đura Macuta za pribavljanje pozitivnog mišljenja za obavljanje drugog posla.

U najavi današnje sednice, koja će početi u 11 časova, ne navodi se o kom poslu je reč.

Macut (61) je specijalista interne medicine i endokrinologije, kao i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Kako se navodi u zvaničnoj biografiji na sajtu Vlade Srbije, načelnik je Odeljenja za tumore endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i Univerziteta u Skoplju, dodaje se u biografiji.

Macut je u aprilu ove godine položio zakletvu zajedno sa ostalim članovima Vlade i postao premijer nakon ostavke Miloša Vučevića u januaru.

Na današnjoj sednici, članovi skupštinskog Odbora razmatraće i predlog generalnog sekretara Skupštine na produženje statusa v.d. pomoćnika te funkcije za Daru Kupusinac Popović i Marinu Šuković, kao i prestanku dužnosti pomoćnika za Natašu Živković.

 

(Beta, 01.10.2025)

Povezane vesti »

Macut dobio saglasnost Skupštinskog odbora da se bavi lekarskim poslom

Macut dobio saglasnost Skupštinskog odbora da se bavi lekarskim poslom

Nedeljnik pre 49 minuta
Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Radio sto plus pre 29 minuta
Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

N1 Info pre 1 sat
Danas: Za koje poslove premijer Đuro Macut traži odobrenje administrativnog odbora?

Danas: Za koje poslove premijer Đuro Macut traži odobrenje administrativnog odbora?

N1 Info pre 1 sat
Sednica trajala 10 minuta: Kako se administrativni Odbor izjasnio o zahtevu Macuta da obavlja druge poslove?

Sednica trajala 10 minuta: Kako se administrativni Odbor izjasnio o zahtevu Macuta da obavlja druge poslove?

Danas pre 1 sat
Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

Skupštinski odbor prihvatio zahtev premijera Macuta da se bavi i lekarskim poslom

NIN pre 59 minuta
Premijer Macut dobio dozvolu da se bavi i lekarskim poslom

Premijer Macut dobio dozvolu da se bavi i lekarskim poslom

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijePremijer Srbije

Društvo, najnovije vesti »

BLOG: Komemorativni skupovi širom Srbije - 11 meseci od pada nadstrešnice

BLOG: Komemorativni skupovi širom Srbije - 11 meseci od pada nadstrešnice

N1 Info pre 19 minuta
Studentkinja Nikolina Sinđelić podnela četiri tužbe protiv redakcije Informera

Studentkinja Nikolina Sinđelić podnela četiri tužbe protiv redakcije Informera

N1 Info pre 28 minuta
UNS osudio pretnje novinarima Glasa Zaječara i Južnih vesti

UNS osudio pretnje novinarima Glasa Zaječara i Južnih vesti

N1 Info pre 49 minuta
Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Naslovi.ai pre 15 minuta
Ministarstvo: U Srbiji gotovo dva miliona ljudi starijih od 60 godina

Ministarstvo: U Srbiji gotovo dva miliona ljudi starijih od 60 godina

N1 Info pre 9 minuta