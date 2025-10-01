Bivši predsednik Konga osuđen u odsustvu na smrt: Žozef Kabila proglasio krivim za izdaju i zločine protiv čovečnosti

Vojni sud u Demokratskoj Republici Kongo osudio je danas u odsustvu bivšeg predsednika države Žozefa Kabilu na smrt, nakon što ga je proglasio krivim za ratne zločine, izdaju i zločine protiv čovečnosti.

Kabia je optužen zbog navodne uloge u podršci pobunjenicima grupe M23, koje podržava Ruanda u nestabilnim istočnim provincijama DRK, prenosi londonski Gardijan. Kabila, koji je vodio DR Kongo u periodu od 2001. do 2019. godine, porekao je bilo kakvu krivicu i izjavio da je sudstvo politizovano. General-potpukovnik Žozef Mutombo Katalaji, koji je predsedavao vojnim sudskim većem u Kinšasi, rekao je da je Kabila proglašen krivim za optužbe koje uključuju ubistvo,