Bivši predsednik konga osuđen na smrt: Sud ga proglasio krivim za ratne zločine, izdaju i zločine protiv čovečnosti

Kurir pre 3 sata  |  Gardijan
Vojni sud u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) osudio je danas u odsustvu bivšeg predsednika države Žozefa Kabilu na smrt, pošto ga je proglasio krivim za ratne zločine, izdaju i zločine protiv čovečnosti.

Kabila je optužen zbog navodne uloge u podršci pobunjenicima grupe M23, koje podržava Ruanda u nestabilnim istočnim provincijama DRK, prenosi londonski Gardijan. Kabila, koji je vodio DR Kongo u periodu od 2001. do 2019. godine, porekao je bilo kakvu krivicu i izjavio da je sudstvo politizovano. General-potpukovnik Žozef Mutombo Katalaji, koji je predsedavao vojnim sudskim većem u Kinšasi, rekao je da je Kabila proglašen krivim za optužbe koje uključuju ubistvo,
