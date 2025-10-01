Evropski sud odbio zahtev studenta Bogdana Jovičića: Tražio premeštaj u medicinsku ustanovu sa adekvatnim uslovima

Blic pre 16 minuta
Evropski sud za ljudska prava odbio je danas zahtev za privremenu meru studenta Fakulteta tehničkih nauka Bogdana Jovičića, uhapšenog tokom nedavnih protesta u Novom Sadu, kojim je tražio premeštaj u medicinsku ustanovu sa adekvatnim uslovima radi zaštite svog zdravlja ili izricanje mere ograničenja kretanja uz elektronski nadzor.

U saopštenju Evropskog suda navodi se da je Sud odbio njegov zahtev za premeštaj u zdravstvenu ustanovu ili za određivanje mere kućnog pritvora uz elektronski nadzor, ocenivši da je to van dometa primene Pravila 39 Poslovnika Suda. Prema utvrđenoj praksi Suda, takvi zahtevi ne spadaju u okvir primene tog pravila kada ne postoji rizik od ozbiljne i nepopravljive povrede nekog od osnovnih prava iz Konvencije, dodaje se u saopštenju. Mere po Pravilu 39 Poslovnika Suda
