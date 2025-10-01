Genijalci iz Matematičke gimnazije: Tim Srbije na Balkanskoj olimpijadi iz informatike osvojio zlato, srebro i dve bronze

Tim Srbije postigao je uspeh na 32. Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u italijanskom gradu Udine, osvojivši jednu zlatnu, jednu srebrnu i dve bronzane medelje.

Zlatnu medalju osvojio je Petar Banović, srebrnu Uroš Kostadinović, a bronzane Stefan Šebez i Sofija Čebašek, a sve četvoro takmičara su učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. U saopštenju Društva matematičara Srbije navodi se da je Balkanska olimpijada iz informatike (Balkan Olympiad in Informatics BOI) od 25. septembra do 1. oktobra okupila učesnike iz različitih zemalja Balkana, kao i gostujućih zemalja, koji su se takmičili u rešavanju šest složenih
