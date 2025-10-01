Na Balkanskoj olimpijadi iz informatike četiri medalje za učenike iz Srbije

Danas pre 8 sati  |  Beta
Na Balkanskoj olimpijadi iz informatike četiri medalje za učenike iz Srbije
Na 32. Balkanskoj olimpijadi iz informatike (Balkan olympiad in informatics) u Italiji, učenici iz Srbije su osvojili jednu zlatnu, jednu srebrnu i dve bronzane medelje, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Petar Banović, srebrnu Uroš Kostadinović, a bronzane Stefan Šebez i Sofija Čebašek, te da su svo četvoro učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Olimpijada je održana od 25. septembra do 1. oktobra u Udinama, a nadmetalo se
Ključne reči

BalkanSofijaItalijaOlimpijada

