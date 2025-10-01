"Jedna greška može preći u svetski rat": Orban istakao da Mađarska ne podržava članstvo Ukrajine u EU: "To bi značilo ulazak u rat"

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je danas da je situacija u svetu takva da ''samo jedna greška može preći u svetski rat'' i dodao da se pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji ne može ostvariti "pravnim trikovima" koji zaobilaze Mađarsku.

"Situacija je takva da i jedna greška može preći u svetski rat. Ne postoji racionalno izračunljivi procenat opasnosti, već konfliktna situacija u kojoj čak i jedna greška moćnijeg igrača može rezultirati bilo čim, čak i svetskim ratom, rekao je Orban pred neformalni samit EU u Kopenhagenu, prenosi mađarska novinska agencija MTI. Govoreći novinarima pred sastanak, Orban je rekao da je video izjave koje upućuju na "pravne trikove". "Dosadašnje procedure proširenja