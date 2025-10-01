Orban: Treći svetski rat može početi u svakom trenutku

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (K.D.)
Orban: Treći svetski rat može početi u svakom trenutku

Treći svetski rat može početi u bilo kom trenutku ukoliko neka od velikih sila napravi grešku, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

– Situacija je trenutno takva da svetski rat može da izbije zbog jedne jedine greške. Sukob je toliko napet da, ako neko od velikih igrača, neka zemlja veća od Mađarske, napravi grešku, sve je moguće, pa čak i svetski rat. U tome je problem – istakao je on uoči početka samita Evropske unije u Kopenhagenu. Članstvo Ukrajine u EU značilo bi rat u Evropi i isplatu evropskog novca Kijevu, a Mađarska je kategorički protiv toga, dodao je on. – Naš stav je da apsolutno
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Orban: Sutacija je takva da "jedna greška može preći u svetski rat"

Orban: Sutacija je takva da "jedna greška može preći u svetski rat"

RTV pre 52 minuta
"Jedna greška može preći u svetski rat": Orban istakao da Mađarska ne podržava članstvo Ukrajine u EU: "To bi značilo ulazak u…

"Jedna greška može preći u svetski rat": Orban istakao da Mađarska ne podržava članstvo Ukrajine u EU: "To bi značilo ulazak u rat"

Blic pre 37 minuta
Orban: Sutacija je takva da ''jedna greška može preći u svetski rat''- Ukrajina ne može u EU jer "jedva stoji na nogama"

Orban: Sutacija je takva da ''jedna greška može preći u svetski rat''- Ukrajina ne može u EU jer "jedva stoji na nogama"

Euronews pre 27 minuta
"Dovoljna je jedna greška" Orban upalio alarme: Treći svetski rat može početi svakog trenutka!

"Dovoljna je jedna greška" Orban upalio alarme: Treći svetski rat može početi svakog trenutka!

Alo pre 1 sat
Orban zajedno sa saveznicima može da blokira evropski put Ukrajine

Orban zajedno sa saveznicima može da blokira evropski put Ukrajine

Sputnik pre 2 sata
Šok iz Mađarske: Oborite ih

Šok iz Mađarske: Oborite ih

B92 pre 2 sata
Orban dobija neočekivane saveznike u borbi protiv ulaska Ukrajine u EU

Orban dobija neočekivane saveznike u borbi protiv ulaska Ukrajine u EU

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEUKijevMađarskavestiTreci svetski ratViktor OrbanRegion

Svet, najnovije vesti »

(Foto) opsadno stanje u Minhenu! Odjekivale eksplozije i pucnji, ima mrtvih: Zatvoren Oktoberfest zbog pretnje bombom

(Foto) opsadno stanje u Minhenu! Odjekivale eksplozije i pucnji, ima mrtvih: Zatvoren Oktoberfest zbog pretnje bombom

Blic pre 2 minuta
Američka vlada obustavila rad: Sve se gasi, milioni u strahu

Američka vlada obustavila rad: Sve se gasi, milioni u strahu

Blic pre 2 minuta
Gori rafinerija nafte u Rusiji! Gust, crni dim prekrio Jaroslaviju (video)

Gori rafinerija nafte u Rusiji! Gust, crni dim prekrio Jaroslaviju (video)

Blic pre 1 minut
Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Blic pre 2 minuta
Nacionalni konvent: Štetne izmene tri zakona, Ministarstvo odbija saradnju na šta je obavezno

Nacionalni konvent: Štetne izmene tri zakona, Ministarstvo odbija saradnju na šta je obavezno

NIN pre 2 minuta