Orban: Treći svetski rat može početi u svakom trenutku

Orban: Treći svetski rat može početi u svakom trenutku
Vesti online pre 2 sata | Sputnjik (K.D.)
Treći svetski rat može početi u bilo kom trenutku ukoliko neka od velikih sila napravi grešku, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
– Situacija je trenutno takva da svetski rat može da izbije zbog jedne jedine greške. Sukob je toliko napet da, ako neko od velikih igrača, neka zemlja veća od Mađarske, napravi grešku, sve je moguće, pa čak i svetski rat. U tome je problem – istakao je on uoči početka samita Evropske unije u Kopenhagenu. Članstvo Ukrajine u EU značilo bi rat u Evropi i isplatu evropskog novca Kijevu, a Mađarska je kategorički protiv toga, dodao je on. – Naš stav je da apsolutno