Komemorativne šetnje za žrtve u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Kolona stigla do železničke stanice Novi Beograd, Nišlije ispred prostorija SNS (foto, video)

Komemorativni skupovi povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povređena, održavaju se u više gradova Srbije.

U Beogradu je u 17.30 čaova počelo okupljanje kod železničke stanice "Prokop", odakle je kolona krenula do železničke stanice na Novom Beogradu. Kolona studenata krenula je iz Zemuna, od Poljoprivrednog fakulteta, a studentima su se pridružili i građani kod Opštine Novi Beograd. Dve kolone građana sastale su se ispred prostorija SNS gde se nalazi kordon žandarmerije u punoj opremi. Komemorativni skup je počeo sa 16 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice.