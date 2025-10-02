Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije – šetnje i sveće širom Srbije

BBC News pre 1 sat

Tišina, komemorativne šetnje i zapaljene sveće.

U mnogim gradovima širom Srbije ovako se obeležava 11 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u kojoj je poginulo 16 ljudi i jedna devojka teško povređena.

Nekoliko hiljada ljudi krenulo je od od železničke stanice Prokop do one na Novom Beogradu po oblačnom vremenu i vlažnom kolovozu.

U koloni su studenti, građani, vojni veterani, ali nema uobičajenih skandiranja, ni zvuka vuvuzele i pištaljki.

„Neka tišina odjekne Srbijom“, napisali u objavi na društvenim mrežama, dok su ranije zatražili da se „pištaljke ostave kod kuće“.

„I danas sam ovde, jer je bol koji osećamo od 1. novembra 2024. godine nepodnošljiv.

„Šetam zbog onih koji su nastradali, ali i studenata koji su započeli borbu", rekao je Željko Marjan iz Kragujevca za BBC na srpskom.

Pad nadstrešnice 1. novembra 2024. doveo je do blokada fakulteta i masovnih antivladinih protesta predvođenih studentima koji su buknuli istog meseca i još traju.

BBC/Božidar Milovac Komemorativna šetnja u Novom Sadu

Pošto nije bilo uličnog osvetljenja na Gazeli, tokom većeg dela šetnje, ljudi su uključili lampice na telefonima, prenosi Nemanja Mitrović, BBC reporter.

„Solidarnost i istrajnost u ovoj borbi je jedino što nas održava ovih 11 meseci", kaže Lara, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu za BBC na srpskom.

Protest je završen 16-minutnom tišinom tokom koje je 16 belih ruža ostavljeno ispred stanice - poslednju je spustila Dijana Hrka, majka nastradalog mladića pri padu nadsterešnice.

BBC/Nemanja Mitrović

Studenti i demonstranti traže odgovornost vladajućih struktura za nesreću i tvrde da je do pada nadstrešnice došlo zbog korupcije, dok vlast Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik države Aleksandar Vučić to negiraju.

U septembru je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo optužnicu protiv trinaest ljudi u vezi sa padom nadstrešnice, među kojima je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić.

Na optužnici su, između ostalih, Vesićeva bivša pomoćnica Anita Dimoski, dotadašnja direktorka javnog preduzeća „Infrastrukture železnice Srbije" Jelena Tanasković i njen prethodnik Nebojša Šurlan.

Tužilaštvo za organizovani kriminal takođe tereti Vesića i još 13 ljudi da su tokom izgradnje brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom oštetili budžet za 115 miliona dolara.

Među optuženima je i bivši ministar građevinarstva Tomislav Momirović.

BBC/Nemanja Mitrović Solidarnost i istrajnost u ovoj borbi je jedino što nas održava ovih 11 meseci: Lara, studentkinja Elektotehničkog fakulteta

BBC/Nemanja Mitrović

BBC/Nemanja Mitrović U koloni su studenti, građani, vojni veterani, ali nema uobičajenih skandiranja, ni zvuka vuvuzele i pištaljki

Tokom jedanaest meseci demonstracija organizovano je više velikih studentskih protesta u mnogim gradovima u Srbiji – Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Subotici, Kraljevu, Zaječaru i ostalim mestima.

Dva najveća su održana u Beogradu – 15. marta i 28. juna posle koga su studenti u blokadi dali „zeleno svetlo“ građanima da se samostalno organizuju.

Protesti su radikalizovani, prvenstveno blokadom ulica.

Zabeleženo je više hapšenja, a demonstranti i opozicija su optužili policiju za prekomernu upotrebu sile. Tokom leta su i protivnici blokada i pristalice SNS počeli da organizuju skupove širom Srbije.

Muk u Novom Sadu

U drugom najvećem gradu Srbije, građani su pre podne odali počast paljenjem sveća i 16-minutnom tišinom kod mesta nereće, dok su se u 18:30 okupili u kampusu novosadskog Univerziteta, gde su ih pozvali studenti.

„Ovde sam da bih odao počast ljudima koji su nastradali u padu nadstrešnice u Novom Sadu, ali i u ulozi redara", rekao je student Univerziteta u Novom Sadu za BBC na srpskom, pre početka šetnje.

„Svakog prvog u mesecu pokazujemo da su studenti i građani i dalje tu", dodao je on.

U kampusu se skupio veliki broj ljudi, uprkos kiši, javlja reporter BBC na srpskom.

021 Komemorativni skup u Novom Sadu

BBC/Božidar Milovac Okupljanje u Novom Sadu pred šetnju

BBC/Božidar Milovac Novosađani i Novosađanke u kampusu Univerziteta pred komemorativnu šetnju

Svetlana Paramentić/BBC Okupljeni u Novom Sadu 1. oktobra 2025.

Svetlana Paramentić/BBC Odavanje pošte u Novom Sadu povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u drugom najvećem gradu u Srbiji

Više desetina Novosađana okupilo 1. oktobra tokom jutra na više lokacija u najvećem gradu Vojvodine kako bi odali poštu stradalima u tragediji.

Pokraj železničke stanice, na mestu nesreće, okupljeni su palili sveće, polagali plišane igračke i simbolično, u 11:52 na 16 minuta zaćutali.

Okupljeni su nosili imena stradalih, kao i transparente sa krvavom šakom, jednim od simbola studentske pobune, i natpisom „Odgovaraćete svi“.

Na centralnom Trgu slobode okupili su se maturanti više gimnazija i srednjih škola, dok su njihovi vršnjaci i građani počast odali na nekoliko drugih lokacija u gradu.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.02.2025)