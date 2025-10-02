Četiri hiljade studenata kreće peške za Novi Sad – Inđija sprema doček

Studenti su pozvali građane Srbije da 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, prisustvuju velikom skupu. Najavljeno je i pešačenje kolone studenata iz Beogrda ka Novom Sadu.

-Ovim putem pozivamo sve građane Srbije, da za tačno mesec dana 1. novembra prisustvuju najvećem komemorativnom skupu u istoriji Srbije. – najavili su na svom Instagram profilu studenti u blokadi. Objavu dijeli Studentska KoMora (@studentskakomora) IN Medija saznaje da se staropazovački i inđijski studenti pripremaju za doček studenata pešaka koji će 30. oktobra krenuti iz Beograda ka Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama iz Beograda će put Novog Sada krenuti