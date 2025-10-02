U Kraljevu uklonjene table sa imenima 16 žrtava pada nadstrešnice

Povodom obeležavanja 11 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, juče je u Kraljevu, tačno u 11:52h ispred zgrade Gradske uprave, uz šesnaestominutinu tišinu, održan i komemorativni performans u znak počasti za 16 žrtava.

Tom prilikom, predstavnici Zbora 036, grupa građana i opozicionih stranaka, na travi preko puta skupštinskih prostorija postavili su bele ruže i kolce sa tablama na kojima su izgravirana imena stradalih, kao podsećanje da za njihovu smrt i danas niko nije odgovarao. https://www.ozonpress.net/wp-content/uploads/2025/10/Kraljevo-memorijalne-table.mp4 Performans koji se u velikom broju deli na društvenim mrežama, održan je svega nekoliko minuta nakon završetka sednice