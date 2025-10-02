Nova: Studenti 1. novembra pešače od Beograda do Novog Sada

Nova: Studenti 1. novembra pešače od Beograda do Novog Sada

U Novom Sadu 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice Železničke stanice, održaće se veliki skup studenata i zborova građana, a kako saznaje Nova.rs, studenti u blokadi Beogradskog univerziteta već su izglasali na plenumu da će na put krenuti peške.

Studenti u Srbiji koji blokiraju fakultete svih univerziteta, tražeći odgovorne zbog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 ljudi i teško povredila jednu osobu, najavili su veliki skup 1. novembra, na godišnjicu i u mestu ove tragedije – Novom Sadu. „Sledećeg meseca će biti godinu dana od pada nadstrešnice. Mi, studenti, pozivamo vas da održavate pomen širom Srbije, ali i da budete sa nama u Novom Sadu, centralnom mestu ove tragedije
