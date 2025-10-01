Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan Zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Blic pre 5 sati
Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan Zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Najmanje 20 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Filipine, preneo je CNN.

Zemljotres se dogodio na obali grada Cebu Siti, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Među poginulima je troje pripadnika filipinskog Crvenog krsta i jedan vatrogasac, koji su stradali prilikom urušavanja sportske dvorane za vreme košarkaške utakmice. Prema rečima predsednika filipinskog Crvenog krsta Ričarda Gordona, više od 60 ljudi je zbrinuto nakon zemljotresa. - Pojedine crkve su se delimično urušile, neke škole evakuisane - rekao je Gordon.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

RTV pre 5 sati
Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresCNN

Svet, najnovije vesti »

Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Blic pre 16 minuta
"Britanija je na raskrsnici": Starmer: Možemo da izaberemo pristojnost ili možemo da izaberemo podele

"Britanija je na raskrsnici": Starmer: Možemo da izaberemo pristojnost ili možemo da izaberemo podele

Blic pre 1 sat
Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao Kini 76. godišnjicu osnivanja

Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao Kini 76. godišnjicu osnivanja

Blic pre 1 sat
"Obaraćemo ruske dronove"! Orban: Rusija je vojno, ekonomski i brojčano slabija od Evrope

"Obaraćemo ruske dronove"! Orban: Rusija je vojno, ekonomski i brojčano slabija od Evrope

Kurir pre 1 sat
Dvocifren broj mrtvih i ranjenih u stravičnoj eksploziji: Prethodio je sukob sa vojskom (foto)

Dvocifren broj mrtvih i ranjenih u stravičnoj eksploziji: Prethodio je sukob sa vojskom (foto)

Kurir pre 1 sat