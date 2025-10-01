Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan Zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Najmanje 20 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Filipine, preneo je CNN.

Zemljotres se dogodio na obali grada Cebu Siti, a epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Među poginulima je troje pripadnika filipinskog Crvenog krsta i jedan vatrogasac, koji su stradali prilikom urušavanja sportske dvorane za vreme košarkaške utakmice. Prema rečima predsednika filipinskog Crvenog krsta Ričarda Gordona, više od 60 ljudi je zbrinuto nakon zemljotresa. - Pojedine crkve su se delimično urušile, neke škole evakuisane - rekao je Gordon.