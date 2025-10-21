Poljska preti hapšenjem Putina: Varšava zabranjuje prelet za samit sa Trampom u Budimpešti

Planirani samit između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u Budimpešti, koji bi trebalo da bude ključan korak ka posredovanju u okončanju rata u Ukrajini, izazvao je oštre tenzije u Evropi.

Poljska je upozorila Moskvu da neće dozvoliti Putinovom avionu da preleti njen vazdušni prostor, preteći izvršenjem međunarodnog naloga za hapšenje. Ovaj potez Varšave naglašava duboke pukotine u evropskom stavu prema sastanku, dok Mađarska i Bugarska nude podršku za logistiku samita. Poljska: ,,Ne možemo garantovati bezbedan prelet” Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski izjavio je za Radio Rodzina da Varšava ne može da garantuje bezbedan prolaz