Odlaže se sastanak Putina i Trampa u Budimpešti: Jedan potez doveo do totalnog haosa, evo šta je razlog

Mondo pre 12 minuta  |  Ivana Lazić
Nade američkog predsednika Donalda Trampa da će se uskoro sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti blede nakon što je pripremni sastanak ministara spoljnih poslova dve zemlje ove nedelje odložen, izvestio je CNN u ponedeljak.

Pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, CNN je izvestio da razlog odlaganja sastanka između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova nije jasan. Jedan izvor je naveo različita očekivanja u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini. Rubio i Lavrov bi mogli ponovo da razgovaraju telefonom ove nedelje, nakon što su njih dvojica u ponedeljak održali poziv koji je Moskva nazvala "konstruktivnim". Očekivani sastanak
