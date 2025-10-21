Pripreme za samit Putin-Tramp - stavljene na pauzu?

Sputnik pre 1 sat
Pripreme za samit Putin-Tramp - stavljene na pauzu?

Pripreme za samit američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u Budimpešti trenutno su obustavljene, navodi En-Bi-Si, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće.

Hake je dodao da je jučerašnji telefonski razgovor državnog sekretara SAD Marka Rubija i šefa Ministarstva spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova uoči mogućeg susreta lidera bio „produktivan“, ali da Tramp trenutno smatra da obe strane nisu dovoljno spremne za pregovore da bi moglo da se „kreće dalje“. I portal Aksios, pozivajući se na predstavnika Bele kuće, tvrdi da predsednik SAD Donald Tramp ne planira sastanak sa Putinom. Aksios piše i da, nakon nedavnog
Politika pre 10 minuta
Mondo pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
Dnevnik pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
Alo pre 1 sat
Vladimir PutinRusijaBudimpeštaDonald Tramp

