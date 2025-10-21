Mediji: Tramp insistirao da Zelenski ustupi teritorije radi mira i podsetio ga na prednosti Rusije

Tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp mu je uporno savetovao da pristane na teritorijalne ustupke kako bi se postigao mir sa Rusijom, objavio je „Njujork tajms“, pozivajući se na neimenovanog evropskog zvaničnika.

Međutim, list tvrdi da je nakon sastanka američki lider navodno prihvatio činjenicu da Zelenski neće napraviti takve ustupke. Prema izvorima, američki zvaničnici prisutni na sastanku takođe su pokrenuli pitanje mogućnosti teritorijalnih ustupaka od strane Ukrajine kako bi se olakšalo postizanje sporazuma. Tokom telefonskog razgovora sa evropskim liderima nakon razgovora sa Trampom, Zelenski je naznačio da je američki predsednik zahtevao ustupke, ali nije