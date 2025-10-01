Novosađani odali poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad (foto, video)

Blic pre 19 minuta
Novosađani odali poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad (foto, video)

Novosađani su se okupili danas ispred Železničke stanice u Novom Sadu gde su tišinom od 16 minuta odali poštu stradalima u velikoj tragediji koja se dogodila pre 11 meseci, 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica sa tog objekta i usmrtila 16 osoba.

Komemorativni skupovi održani su na više lokacija u gradu. Medicinari su odali poštu stradalima ispred Kliničkog centra Vojvodine, a srednjoškolci ispred svojih škola i na Trgu slobode u centru grada. Studenti u blokadi Novosadskog univerziteta najavili su za večeras od 18.30 sati komemorativnu šetnju od Kampusa do Železničke stanice pod sloganom "11 meseci, nula odgovornih, 16 žrtava", i pozvali građane da im se pridruže. U Užicu na Trgu partizana danas je, u
