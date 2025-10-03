Od 12. oktobra primena novog EU sistema ulaska/izlaska sa punom primenom od aprila 2026.

Naslovi.ai pre 53 minuta

Entry/Exit System (EES) uvodi biometrijsku kontrolu i prikupljanje podataka sa punom primenom od 10. aprila 2026. za putnike iz Srbije i drugih zemalja.

Od 12. oktobra 2025. počinje postepena primena novog Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani EU i nemaju regulisan boravak u Šengen zoni. Sistem će se primenjivati na granicama Srbije sa Hrvatskom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom, počevši od pojedinih prelaza sa ograničenim radnim vremenom. Puna primena sistema očekuje se od 10. aprila 2026. SEEbiz Volim Zrenjanin Ekapija Ist media Euronews

Za putnike iz 59 zemalja, uključujući Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana, nova pravila znače obavezno biometrijsko evidentiranje ulazaka i izlazaka, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica, što može dovesti do dužih čekanja na granicama i aerodromima. Sistem ima za cilj veću bezbednost i strožu kontrolu dozvoljenog boravka do 90 dana. Danas Radio 021 BBC News

Direktor YUTA Aleksandar Seničić ističe da neće biti velikih promena i da nema razloga za paniku, dok se očekuje da će se sistem postepeno proširivati do pune operativnosti. N1 Info