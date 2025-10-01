Petković u Jagodini pozvao Srbe raseljene sa KiM da 12. oktobra glasaju za Srpsku listu

Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas, na otvaranju prostorija zavičajnog kluba Kosovskog Pomoravlja u Jagodini, sve raseljene Srbe iz AP Kosovo i Metohija da na lokalnim izborima 12. oktobra iskoriste svoje biračko pravo i glasom podrže Srpsku listu.

''Pobeda Srpske liste u svih deset srpskih opština je pobeda srpskog naroda! Srpska lista je politička stranka od nacionalnog značaja, koja okuplja sve istinske Srbe sa Kosova i Metohije i jedina ima punu podršku predsednika Aleksandra Vučića'', naveo je Petković na svom Instagram nalogu nakon sastanka sa Srbima raseljenim sa KiM. Kako je naveo, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti "čini sve da Srba na Kosovu i Metohiji nema". ''Upravo sa