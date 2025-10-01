Petković u Jagodini pozvao Srbe raseljene sa KiM da 12. oktobra glasaju za Srpsku listu

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Petković u Jagodini pozvao Srbe raseljene sa KiM da 12. oktobra glasaju za Srpsku listu
Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je poziv, na otvaranju prostorija zavičajnog kluba Kosovskog Pomoravlja u Jagodini, svim raseljenim Srbima iz AP Kosovo i Metohija da na lokalnim izborima 12. oktobra iskoriste svoje biračko pravo i glasom podrže Srpsku listu. ''Pobeda Srpske liste u svih deset srpskih opština je pobeda srpskog naroda! Srpska lista je politička stranka od nacionalnog značaja, koja okuplja sve istinske Srbe sa Kosova i
Blic pre 4 sati
