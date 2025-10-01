"Pozamljivao sam pare za život, previše sam dužan": Sin Site Ahmić nastavio da iznosi šok detalje: "Branila mi je da idem u školu"

Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić nastavio je iznosi šok detalje iz odnosa sa majkom nakon što je sinoć ušao u "Elitu 9".

On je u razgovoru sa cimerima sada otkrio da mu je majka redovno uzimala novac, kao i da mu je branila da se školuje. - Je l' ti Sita uzimala pare? - upitao je Dača. - Uvek je ona meni uzimala pare i koristila za sebe - kazao je Nerio. - Je l' Sita svađala svakodnevno sa taksistima? - upitao je Asmin. - Da, tako je. Jer smo stajali gde nije trebalo. Ona se svađala sa taksistima, nije dala drugim taksistima da rad. Želela je da joj čuvam decu, a ne da idem u školu -
"Odvukla ga je dok sam se porađala..." Nerijeva verenica van sebe, hitno se oglasila javno: "Zašto te sin ne voli, Sita?!"

Nerijeva verenica urnisala Situ: Hana besna kao ris tvrdi "Odvukla ga je dok sam se porađala, tražila je DNK"

(Video) "anabela mrzi kiju": Posetili smo Nadicu Zeljković na radnom mestu, progovorila gde je spiskala nagradu, Slobi i…

(Video) "anabela mrzi kiju": Posetili smo Nadicu Zeljković na radnom mestu, progovorila gde je spiskala nagradu, Slobi i operaciji: Srela sam Lunu, bila je tužna

"Odvukla ga je dok sam se porađala..." Nerijeva verenica van sebe, hitno se oglasila javno: "Zašto te sin ne voli, Sita?!"

Nerijeva verenica urnisala Situ: Hana besna kao ris tvrdi "Odvukla ga je dok sam se porađala, tražila je DNK"

Metine pametne naočare – stvaranje sadržaja pogledom

Mesečni horoskop za oktobar 2025: Novi astro pogledi i mesec velikih uvida Grand kafa sa… Willem Dafoe o filmu koji je uzdrmao…

