"Priznao mi je da planira da promeni pol, ali nema para": Zadrugarka kod koje je Uroš Stanić živeo iznela šok detalje

Zadrugar Uroš Stanić šokirao je gledaoce rijalitija u ovoj sezoni "Elite 9", te je pred kamerama započeo vezu sa cimerom.

Sada je Anita Stanojlović prokomentarisala je učešće svog prijatelja i iznela nepoznate detalje o njemu. - Uroš me je jako nervirao prvih par dana, mislim da ga je poneo rijaliti. On je živeo kod mene i ja sam mu stalno pričala da izađe iz rijalitija. Ja sam izašla iz toga, a on melje kao da je za crnim stolom. Ja mislim da ga je poneo rijaliti i da će ga pojesti. Treba da spusti loptu. Komentari su mu super, ali ponašanje van stola mi se ne sviđa. Svako bira kakvo