Socijalistička partija Srpske podržava kandidaturu Siniše Karana: "On će štititi interese našeg naroda i naše Republike"

Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak izjavio je danas da će ta stranka podržati ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Sinišu Karana u kandidaturi za predsednika RS, koju je danas istakla vladajuća SNSD.

- Bogata biografija i dugogodišnje služenje Republici Srpskoj i njenim institucijama predstavljaju garanciju da će gospodin Karan sa najvećom odgovornošću i posvećenošću štititi interese našeg naroda i naše Republike kao njen predsednik - rekao je Selak, prenosi RTRS. On je naglasio da je ''političko-pravno nasilje'' nad predsednikom RS Miloradom Dodikom neprihvatljivo. - Treba nastaviti pravnu borbu. Uveren sam da će pravda pobediti, ali do tada ne smemo dozvoliti