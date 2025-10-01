Socijalistička partija Srpske podržava kandidaturu Siniše Karana: "On će štititi interese našeg naroda i naše Republike"

Blic pre 5 sati
Socijalistička partija Srpske podržava kandidaturu Siniše Karana: "On će štititi interese našeg naroda i naše Republike"

Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak izjavio je danas da će ta stranka podržati ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Sinišu Karana u kandidaturi za predsednika RS, koju je danas istakla vladajuća SNSD.

- Bogata biografija i dugogodišnje služenje Republici Srpskoj i njenim institucijama predstavljaju garanciju da će gospodin Karan sa najvećom odgovornošću i posvećenošću štititi interese našeg naroda i naše Republike kao njen predsednik - rekao je Selak, prenosi RTRS. On je naglasio da je ''političko-pravno nasilje'' nad predsednikom RS Miloradom Dodikom neprihvatljivo. - Treba nastaviti pravnu borbu. Uveren sam da će pravda pobediti, ali do tada ne smemo dozvoliti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ko je Siniša Karan, kandidat Dodikovog SNSD-a za predsednika RS?

Ko je Siniša Karan, kandidat Dodikovog SNSD-a za predsednika RS?

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad DodikKandidatura

Balkan, najnovije vesti »

Državljanka Turske pokušala da podvali lažna dokumenta: Sa sobom vodila maloletno dete, sada je u zatvoru

Državljanka Turske pokušala da podvali lažna dokumenta: Sa sobom vodila maloletno dete, sada je u zatvoru

Kurir pre 32 minuta
Ko je Siniša Karan, kandidat Dodikovog SNSD-a za predsednika RS?

Ko je Siniša Karan, kandidat Dodikovog SNSD-a za predsednika RS?

Danas pre 1 sat
Teško povređeno dete u Sarajevu: Oborila ga žena, hitno je prebačen u bolnicu

Teško povređeno dete u Sarajevu: Oborila ga žena, hitno je prebačen u bolnicu

Kurir pre 2 sata
Socijalistička partija Srpske podržava kandidaturu Siniše Karana: "On će štititi interese našeg naroda i naše Republike"

Socijalistička partija Srpske podržava kandidaturu Siniše Karana: "On će štititi interese našeg naroda i naše Republike"

Blic pre 5 sati
Jeziv snimak nesreće: U BiH Preticao kamion, pa se svom silinom zakucao u automobil: Tri mladića povređena, jedan od njih…

Jeziv snimak nesreće: U BiH Preticao kamion, pa se svom silinom zakucao u automobil: Tri mladića povređena, jedan od njih poznati bokser (video)

Blic pre 6 sati