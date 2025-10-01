Ko je Siniša Karan, kandidat Dodikovog SNSD-a za predsednika RS?

Danas pre 11 minuta  |  S. D.
Bivši predsednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik potvrdio je juče iz Sočija da će predlog SNSD-a za predsednika RS-a na prevremenim izborima u novembru biti Siniša Karan. „Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš predlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko toga“, dodao je Dodik. Podsetimo, na sednici Glavnog odbora Saveza nezavisnih
Danas pre 11 minuta
