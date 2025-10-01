"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Blic pre 5 sati
"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa Lav XIV pohvalio je predlog mirovnog plana za Pojas Gaze koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp i izrazio nadu da će ga palestinska militantna grupa Hamas podržati.

Papa je za agenciju ANSA rekao da u planu postoje "veoma zanimljivi elementi" i da se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka. - Sa svih strana se čuje: 'Nadajmo se da neće biti nasilja, da će ljudi biti poštovani.' To je veoma važno - rekao je papa, prenosi Rojters. Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je objavljen juče, predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!

Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!

Kurir pre 5 sati
Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Danas pre 6 sati
"Nema šanse da se to desi": Netanjahu: "Ne povlačim snage iz pojasa Gaze"

"Nema šanse da se to desi": Netanjahu: "Ne povlačim snage iz pojasa Gaze"

Blic pre 6 sati
Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Politika pre 5 sati
Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Telegraf pre 6 sati
Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Danas pre 10 sati
Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasRojtersBela kućaDonald TrampGazaPojas GazeLav XIV

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ukrajinske misije raspoređene u Danskoj; Kelog: Evropske zemlje NATO-a da preuzmu rizik u suočavanju sa Rusijom;

RTV pre 38 minuta
„On se (gotovo) vratio“: Zbog čega su predstojeći izbori u Češkoj?

„On se (gotovo) vratio“: Zbog čega su predstojeći izbori u Češkoj?

Danas pre 43 minuta
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično obustavila rad

Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država zvanično obustavila rad

RTV pre 18 minuta
Meloni: Flotila treba da prekine put u Gazu, mogla bi da ugrozi američki mirovni plan

Meloni: Flotila treba da prekine put u Gazu, mogla bi da ugrozi američki mirovni plan

RTV pre 28 minuta
Izraelski mediji: Sprema se novi rat protiv Irana

Izraelski mediji: Sprema se novi rat protiv Irana

Danas pre 13 minuta