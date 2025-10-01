"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa Lav XIV pohvalio je predlog mirovnog plana za Pojas Gaze koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp i izrazio nadu da će ga palestinska militantna grupa Hamas podržati.

Papa je za agenciju ANSA rekao da u planu postoje "veoma zanimljivi elementi" i da se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka. - Sa svih strana se čuje: 'Nadajmo se da neće biti nasilja, da će ljudi biti poštovani.' To je veoma važno - rekao je papa, prenosi Rojters. Mirovnim planom Bele kuće za Gazu koji je objavljen juče, predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, kao i povratak svih talaca koje ta