Ambasador Fon Bekerat: Srbiji su vrata za članstvo u EU širom otvorena

Na Srbiji i njenim građanima je da odlučuju o sopstvenoj budućnosti, ali vrata za članstvo u Evropskoj uniji (EU) su širom otvorena, izjavio je danas za Radio-televiziju Srbije (RTS) ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Ambasador je izrazio zabrinutost zbog sve veće polarizacije u srpskom društvu i smatra da je neophodno da se spuste tenzije kako bi se stvorio prostor za kompromise. „Kada je reč o mojim očekivanjima, ona su vrlo direktna. Reč je o tome da se pomogne Srbiji da se približi članstvu EU. Ja ne kažem da će to biti lak zadatak, ali sa svim lokalnim interesnim grupama želim da doprinesem tom cilju. Kada je reč o mojim očekivanjima, želim da upoznam ovu divnu zemlju i