Ambasador EU Fon Bekerat: Srbiji su vrata za članstvo u EU širom otvorena

Blic pre 38 minuta
Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je da je na Srbiji i njenim građanima je da odlučuju o sopstvenoj budućnosti, ali da su vrata za članstvo u Evropskoj uniji "širom otvorena".

Fon Bekerat je istakao da EU ostaje posvećena evropskom putu Srbije i zaista veruje da je budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, ali da bi se to realizovalo, kako kaže, Beograd mora snažnije da se posveti demokratskim principima i da ubrza reforme. On je za RTS rekao da EU očekuje sprovođenje važnih reformi, uključujući one koje je Vlada Srbije identifikovala u svojoj reformskoj agendi. Prema njegovim rečima Srbija ne treba da sprovodi te reforme zato
