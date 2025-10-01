Podizanje životnog standarda ili „mazanje očiju“: Od 1. oktobra plate u zdravstvu veće za 5 odsto

Plate u zdravstvu od danas su veće za 5 odsto. Medicinska sestra u Srbiji prosečno će zarađivati više od 90.000 dinara, dok će osnovna primanja lekara specijalista bez dodataka preći 170.000 dinara. I dok ministar finasija Siniša Mali tvrdi da vlast godinama unazad podiže životni sandard građana i da oni kojima je najpotrebnije dobiju povećanja plata, sagovornici Danasa, inače zdravstveni radnici smatraju da je 5 odsto ponižavajuće i “mazanje očiju” koje ne rešava