Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada raste za 9,4%

3 Od danas u Srbiji su plate u prosveti i zdravstvu veće za 5%, dok je minimalna zarada podignuta sa 457 na 500 evra, što je povećanje od 9,4%.

Ovo znači da će nastavnici u osnovnim i srednjim šklama sa VII stepenom, u proseku primati više od 106.000 dinara a medicinske sestre preko 90.000. Za lekare–specijaliste osnovica, bez dodataka, kretaće se preko 170.000 dinara. Ipak, ovde treba imati u vidu da pored plata rastu i cene. Prema poslednjim zvaničnim podacima međugodišnja inflacija je u junu rasla za 4,6%, a u julu za 4,9%. Minimalna zarada će dostići minimalnu potrošačku korpu Pored današnjeg skoka