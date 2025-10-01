Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada raste za 9,4%

Biznis i finansije pre 3 sata  |  Ozon
Plate u zdravstvu i prosveti od danas više 5%, minimalna zarada raste za 9,4%

3 Od danas u Srbiji su plate u prosveti i zdravstvu veće za 5%, dok je minimalna zarada podignuta sa 457 na 500 evra, što je povećanje od 9,4%.

Ovo znači da će nastavnici u osnovnim i srednjim šklama sa VII stepenom, u proseku primati više od 106.000 dinara a medicinske sestre preko 90.000. Za lekare–specijaliste osnovica, bez dodataka, kretaće se preko 170.000 dinara. Ipak, ovde treba imati u vidu da pored plata rastu i cene. Prema poslednjim zvaničnim podacima međugodišnja inflacija je u junu rasla za 4,6%, a u julu za 4,9%. Minimalna zarada će dostići minimalnu potrošačku korpu Pored današnjeg skoka
Otvori na bif.rs

Povezane vesti »

Stiglo novo uvećanje: Država za 10 godina značajno povećala plate zdravstvenih radnika VIDEO

Stiglo novo uvećanje: Država za 10 godina značajno povećala plate zdravstvenih radnika VIDEO

B92 pre 1 sat
Plate u prosveti i zdravstvu veće za pet odsto, a minimalac iznosi 500 evra

Plate u prosveti i zdravstvu veće za pet odsto, a minimalac iznosi 500 evra

RTV pre 2 sata
Od 1. oktobra veće plate u zdravstvu i prosveti

Od 1. oktobra veće plate u zdravstvu i prosveti

Pressek pre 2 sata
Od danas se plate u prosveti i zdravstvu povećavaju za pet odsto, veći i minimalac

Od danas se plate u prosveti i zdravstvu povećavaju za pet odsto, veći i minimalac

Moj Novi Sad pre 4 sati
Povećan minimalac i plate u zdravstvu i prosveti

Povećan minimalac i plate u zdravstvu i prosveti

Plus online pre 5 sati
MINIMALNA ZARADA OD DANAS VEĆA: Uvećane plate i u zdravstvu i prosveti

MINIMALNA ZARADA OD DANAS VEĆA: Uvećane plate i u zdravstvu i prosveti

Pirotske vesti pre 5 sati
Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu

Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu

Bujanovačke pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaInflacijazdravstvo

Ekonomija, najnovije vesti »

[PARTNER 2025] EDePro predstavio naslednika ALAS-a, raketu A-50

[PARTNER 2025] EDePro predstavio naslednika ALAS-a, raketu A-50

Tango Six pre 2 minuta
APR: Dostupan unapređeni portal za vođenje Centralne evidencije stvarnih vlasnika

APR: Dostupan unapređeni portal za vođenje Centralne evidencije stvarnih vlasnika

Forbes pre 46 minuta
Počela javna rasprava o zakonima iz oblasti zelene tranzicije Srbije

Počela javna rasprava o zakonima iz oblasti zelene tranzicije Srbije

RTV pre 52 minuta
Ministarstvo raspisalo konkurs za premije za mleko za treći kvartal

Ministarstvo raspisalo konkurs za premije za mleko za treći kvartal

Radio 021 pre 37 minuta
Janaf: Licenca za naftu zavisi od daljih aktivnosti NIS prema američkim institucijama

Janaf: Licenca za naftu zavisi od daljih aktivnosti NIS prema američkim institucijama

N1 Info pre 7 minuta