Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Danas pre 17 minuta  |  Radio Slobodna Evropa
Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Mirovni plan koji je Bela kuća objavila u ponedeljak za okončanje rata u Pojasu Gaze uključuje iznenadne uloge posle rata na toj teritoriji za dve poznate političke ličnosti: bivšeg britanskog premijera Tonija Blera (Tony Blair) i američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

RSE predstavlja detalje o predloženoj privremenoj strukturi upravljanja priobalnom teritorijom: U predlogu se navodi: „Gazom će upravljati privremena prelazna uprava tehnokratskog, apolitičnog palestinskog komiteta“, mada se ne navodi ime nijednog palestinskog pojedinca ili grupe koji bi bili uključeni u tranziciju. Panel bi nadgledalo novo međunarodno prelazno telo pod nazivom „Odbor za mir“. Na čelu bi bio Tramp, a uključivali bi i druge šefove država i članove,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Telegraf pre 2 minuta
Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Danas pre 4 sati
Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Danas pre 4 sati
Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Tramp dao Hamasu rok od tri – četiri dana da odgovori na njegov mirovni plan za Gazu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Toni BlerBela kućaDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na Filipinima

RTV pre 42 minuta
Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Danas pre 17 minuta
Da, svet se grebe o Ameriku

Da, svet se grebe o Ameriku

Radar pre 37 minuta
U zemljotresu na Filipinima pet mrtvih

U zemljotresu na Filipinima pet mrtvih

Danas pre 42 minuta
Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan Zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan Zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Blic pre 27 minuta