Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Mirovni plan koji je Bela kuća objavila u ponedeljak za okončanje rata u Pojasu Gaze uključuje iznenadne uloge posle rata na toj teritoriji za dve poznate političke ličnosti: bivšeg britanskog premijera Tonija Blera (Tony Blair) i američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

RSE predstavlja detalje o predloženoj privremenoj strukturi upravljanja priobalnom teritorijom: U predlogu se navodi: „Gazom će upravljati privremena prelazna uprava tehnokratskog, apolitičnog palestinskog komiteta“, mada se ne navodi ime nijednog palestinskog pojedinca ili grupe koji bi bili uključeni u tranziciju. Panel bi nadgledalo novo međunarodno prelazno telo pod nazivom „Odbor za mir“. Na čelu bi bio Tramp, a uključivali bi i druge šefove država i članove,