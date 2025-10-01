U Italiji uhapšen lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović

Lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović (38) uhapšen je u Italiji, po poternici koju je za njim raspisala crnogorska policija, rečeno je Vijestima iz Uprave policije.

Iz te bezbednosne institucije saopštili su da je Simijanović lišen slobode u Milanu, po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica. „Za S.S. je tokom jula 2025. godine raspisana međunarodna poternica koja je inicirana od strane Nacionalnog centralnog biroa Interpola Podgorica, imajući u vidu optužni predlog Osnovnog suda u Nikšiću i činjenicu da predmetno lice nije bilo dostupno nadležnim organima Crne Gore, a radi obezbeđenja njegovog prisustva