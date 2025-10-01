SAD ušle u budžetsku blokadu, poremećen rad savezne administracije

Sjedinjene Američke Države ušle su jutros u situaciju budžetske blokade, takozvani šatdaun (shutdown).

Pošto je vladin budžet zvanično istekao u ponoć po lokalnom vremenu (u 6.00 po srednjoevropskom vremenu) to znači zaustavljanje aktivnosti dela savezne administracije. Više stotina hiljada državnih službenika postaće tehnički nezaposleni i očekuju se veliki poremećaji za korisnike javnih službi dok se čeka rešenje aktuelnog ćorsokaka u Kongresu između republikanaca predsednika Donalda Trampa i opozicionih demokrata. Blokada Vlade dogodila se pošto u Senatu, gornjem