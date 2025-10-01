Novak na Hrvata: Đoković dobio protivnika na startu Šangaja!

Biće to zanimljiv duel Novak Đoković u drugom kolu mastersa u Šangaju igra protiv Hrvata Marina Čilića, koji je savladao Basilašvilija sa 6:3, 7:6 za sat i 29 minuta.

Čilić je do pobede stigao uz 17 asova, uz jedan brejk i bez izgubljenog servisa, dok rival iz Gruzije nije uspeo da napravi nijedno oduzimanje servisa. Basilašvili je osvojio osam poena direktno iz servisa, ali to nije bilo dovoljno za iznenađenje. Sealed in style @cilic_marin defeats Basilashvili 6-3 7-6(5) to book a date with Novak Djokovic in the second round. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/yIbuKKmBnB — ATP Tour (@atptour) October 1,