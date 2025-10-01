Švjontek eliminisana u osmini finala turnira u Pekingu

Sportski žurnal pre 29 minuta
Švjontek eliminisana u osmini finala turnira u Pekingu

Iga izgubila od Amerikanke Eme Navaro

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek nije uspela da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala izgubila od 17. igračice sveta Amerikanke Eme Navaro posle tri seta, 4:6, 6:4, 0:6. Meč je trajao dva sata i 30 minuta. Švjontek je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Navaro osvojila šest brejkova. Navaro će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule i 28.
