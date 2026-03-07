VIDEO Koliko boli ovaj poraz Zvezde? Bajern naneo veliki udarac crveno-belima

Nova pre 1 sat
VIDEO Koliko boli ovaj poraz Zvezde? Bajern naneo veliki udarac crveno-belima

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna iz Minhena rezultatom 80:85 u Beogradskoj areni, u okviru 30. kola Evrolige.

Bila je ovo još jedna veoma napeta utakmica, a Zvezda nije uspela da opravda ulogu favorita i zakomplikovala je sebi borbu za plej-of, pa čak i plej-in. Beogradski tim sada je na skoru 17-13, dok Bajern ima 13 pobeda i 17 poraza. U narednom kolu Zvezda će dočekati Fenerbahče, dok će Bajern u Minhenu ugostiti posrnuli Efes. Sva dešavanja sa ovog meča analizirali su sportski novinari portala Nova.rs - Andrej Jakovljević i Oliver Mijušković, a kompletnu analizu možete
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i naneo joj bolan poraz u borbi za plej-of (VIDEO)

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i naneo joj bolan poraz u borbi za plej-of (VIDEO)

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Topao doček za Pešića: „Kari, Kari“

(VIDEO) Topao doček za Pešića: „Kari, Kari“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Moneke: Falilo je energije, naporno je kada konstantno morate da se vraćate iz rezultatskog minusa

(VIDEO) Moneke: Falilo je energije, naporno je kada konstantno morate da se vraćate iz rezultatskog minusa

Danas pre 1 sat
Svetislav Pešić ponosan zbog načina na koji je dočekan u Beogradu: „Hvala od srca navijačima“

Svetislav Pešić ponosan zbog načina na koji je dočekan u Beogradu: „Hvala od srca navijačima“

Danas pre 1 sat
Saša Obradović: Popustili smo pod pritiskom, ovakve utakmice se pobeđuju dobrom odbranom

Saša Obradović: Popustili smo pod pritiskom, ovakve utakmice se pobeđuju dobrom odbranom

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaMinhenBajernFenerbahče

Sport, najnovije vesti »

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i naneo joj bolan poraz u borbi za plej-of (VIDEO)

Bajern nadigrao Zvezdu u Areni i naneo joj bolan poraz u borbi za plej-of (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Mateus i pored povrede bodri Zvezdu u Areni (FOTO)

Mateus i pored povrede bodri Zvezdu u Areni (FOTO)

Danas pre 1 sat
Danijel Farke - Suspenzija jer je trčao prema sudiji

Danijel Farke - Suspenzija jer je trčao prema sudiji

Sportske.net pre 1 sat
VIDEO Koliko boli ovaj poraz Zvezde? Bajern naneo veliki udarac crveno-belima

VIDEO Koliko boli ovaj poraz Zvezde? Bajern naneo veliki udarac crveno-belima

Nova pre 1 sat
Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o odlasku iz Irana

Putujem i gledam kako padaju rakete: Srpski fudbaler Nemanja Tomašević o odlasku iz Irana

Danas pre 1 sat