VIDEO Koliko boli ovaj poraz Zvezde? Bajern naneo veliki udarac crveno-belima

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Bajerna iz Minhena rezultatom 80:85 u Beogradskoj areni, u okviru 30. kola Evrolige.

Bila je ovo još jedna veoma napeta utakmica, a Zvezda nije uspela da opravda ulogu favorita i zakomplikovala je sebi borbu za plej-of, pa čak i plej-in. Beogradski tim sada je na skoru 17-13, dok Bajern ima 13 pobeda i 17 poraza. U narednom kolu Zvezda će dočekati Fenerbahče, dok će Bajern u Minhenu ugostiti posrnuli Efes. Sva dešavanja sa ovog meča analizirali su sportski novinari portala Nova.rs - Andrej Jakovljević i Oliver Mijušković, a kompletnu analizu možete