Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Pešić posle rušenja Zvezde: „Maštamo o plej-inu“

Trener košarkaša Bajerna Svetislav Pešić izjavio je posle pobede protiv Crvene zvezde u Beogradu rezultatom 85:80 u meču 30. kola Evrolige, da je njegova ekipa odigrala sjajnu odbranu u teškoj atmosferi u Beogradskoj areni.

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić istakao je da ekipa može da mašta o plej-inu posle trijumfa u Beogradu, ali… „Veoma važna pobeda za nas. Moramo da pobedimo naredne dve utakmice, ako pobedimo, možemo da maštamo o plej-inu. Ovo je pobeda protiv ekipe koja igra sjajnu odbranu, što je teško u ovakvoj atmosferi. Treća četvrtina može da bude odlučujuća. Zvezda je mogla da pronađe ritam, imali smo problema u napadu, napravili smo neke faulove bez koncentracije i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Da li znate da je Partizan izveo najmanje slobodnih bacanja od svih timova u Evroligi? Evo na kome mestu je Crvena zvezda!

Da li znate da je Partizan izveo najmanje slobodnih bacanja od svih timova u Evroligi? Evo na kome mestu je Crvena zvezda!

Kurir pre 49 minuta
Superkompjuter izračunao Zvezdine šanse za Top 6 Evrolige: Evo kako stoje stvari posle poraza od Bajerna...

Superkompjuter izračunao Zvezdine šanse za Top 6 Evrolige: Evo kako stoje stvari posle poraza od Bajerna...

Kurir pre 50 minuta
Superkompjuter izračunao nove Zvezdine šanse za Top 6 u Evroligi: Evo kakvo je stanje nakon poraza od Bajerna

Superkompjuter izračunao nove Zvezdine šanse za Top 6 u Evroligi: Evo kakvo je stanje nakon poraza od Bajerna

Telegraf pre 1 sat
Zvezdini stari problemi i propuštena velika šansa, ni plej-in još nije siguran

Zvezdini stari problemi i propuštena velika šansa, ni plej-in još nije siguran

Nova pre 2 sata
Zvezda gostuje Klužu, Obradović upozorava: "Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja nakon Bajerna"

Zvezda gostuje Klužu, Obradović upozorava: "Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja nakon Bajerna"

Telegraf pre 3 sata
Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Da li je Zvezda izgubila zbog greške trenera? Pogledajte šta je uradio na 110 sekundi do kraja

Mondo pre 5 sati
Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Trener Kluža iskren: „Crvena zvezda je najjači protivnik sa kojim ćemo igrati ove sezone!“

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSvetislav PešićBeogradska ArenaEvroligasport

Sport, najnovije vesti »

Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Poraz rukometašica Srbije od Švedske u kvalifikacijama za EP

Danas pre 55 minuta
Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Nakon 23 godine takmičenja: Emotivni oproštaj legendarne brzoklizačice Martine Sablikove

Danas pre 35 minuta
Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Srbija stigla do boda u kvalifikacijama za Mundijal

Danas pre 3 sata
Klasa iznad razvojne lige: Dominacija Nikole Topića i najava povratka u prvi tim Oklahome!

Klasa iznad razvojne lige: Dominacija Nikole Topića i najava povratka u prvi tim Oklahome!

Hot sport pre 4 minuta
Fudbalska parodija u Poljskoj, nekada braća, sada sve liči na satiru: Velikani trebali da igraju, na utakmicu nisu došli niti…

Fudbalska parodija u Poljskoj, nekada braća, sada sve liči na satiru: Velikani trebali da igraju, na utakmicu nisu došli niti navijači, ali ni fudbaleri!

Hot sport pre 20 minuta