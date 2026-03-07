Superkompjuter izračunao nove Zvezdine šanse za Top 6 u Evroligi: Evo kakvo je stanje nakon poraza od Bajerna

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Bajerna iz Minhena na domaćem terenu u Beogradskoj areni u 30. kolu Evrolige (80:85), čime su propustili novu šansu da se učvrste u samom vrhu tabele elitnog takmičenja.

Bio je ovo drugi poraz Zvezde u utakmicama protiv timova iz "donjeg doma", pošto su nedavno na domaćem terenu izgubili i od Makabija, tako da su sebe doveli u nešto nezgodniju situaciju kada je u pitanju borba za Top 6 fazu elitnog takmičenja. Ipak, situacija za sada nije tako alarmantna, ako je suditi prema izveštaju superkompjutera na osnovu 10.000 simulacija. Zvezda za sada zauzima osmo mesto i predviđa joj se plej-in, u kojem bi se, prema sadašnjem stanju,