Ema Navaro zaustavila Svjontek i plasirala se u četvrtfinale turnira u Pekingu

RTS pre 3 sata
Američka teniserka Ema Navaro plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedila Poljakinju Igu Svjontek rezultatom 2:1, po setovima 6:4, 4:6, 6:0.

Meč je trajao dva sata i 31 minut. Švjontek je druga teniserka sveta, dok je Navaro 17. na VTA listi. Navaro će u četvrtfinalu igrati protiv sunarodnice Džesike Pegule, koja je pobedila Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. VTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.
