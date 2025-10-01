Produženje licence i odlaganje sankcija za Naftnu industriju Srbije do 8. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 12 minuta
Produženje licence i odlaganje sankcija za Naftnu industriju Srbije do 8. oktobra 2025.

NIS dobio posebnu licencu od SAD i nastavak transporta nafte preko JANAF-a do 8. oktobra, uz najave za dalje produženje.

Naftna industrija Srbije (NIS) je 30. septembra dobila posebnu licencu od Ministarstva finansija SAD koja omogućava nesmetano poslovanje do 8. oktobra 2025. godine, čime je odloženo stupanje sankcija u punom obimu. NIS je podneo i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN liste. RTS Blic B92 Pravda

Jadranski naftovod (JANAF) je produžio licencu za transport sirove nafte za rafineriju Pančevo u vlasništvu NIS-a do 8. oktobra 2025. JANAF planira da se preko američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske obrati OFAC-u za produženje licence. Nova ekonomija NIN Euronews RTV Telegraf Blic

Uvođenje sankcija NIS-u, koji je većinski u ruskom vlasništvu, odlagano je više meseci. Iako je predsednik Srbije najavio primenu sankcija od 1. oktobra, NIS je dobio dozvolu za nastavak rada. Dalji razvoj situacije zavisi od odluka američkih vlasti. BBC News

Povezane vesti »

JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra, traži produženje

JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra, traži produženje

Euronews pre 54 minuta
Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

BBC News pre 50 minuta
JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra

JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra

RTV pre 49 minuta
Ministarstvo finansija SAD izdalo posebnu licencu NIS-u do 8. oktobra

Ministarstvo finansija SAD izdalo posebnu licencu NIS-u do 8. oktobra

Ekapija pre 14 minuta
Janaf se ponovo oglasio u vezi sankcija NIS-u

Janaf se ponovo oglasio u vezi sankcija NIS-u

SEEbiz pre 14 minuta
Ovako izgleda papir koji su poslali Amerikanci za sankcije NIS-u: Pogledajte šta nam tačno traže (foto)

Ovako izgleda papir koji su poslali Amerikanci za sankcije NIS-u: Pogledajte šta nam tačno traže (foto)

Blic pre 29 minuta
Nova licenca NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

Nova licenca NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

B92 pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Produženje licence i odlaganje sankcija za Naftnu industriju Srbije do 8. oktobra 2025.

Produženje licence i odlaganje sankcija za Naftnu industriju Srbije do 8. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 12 minuta
SAD odložile sankcije NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

SAD odložile sankcije NIS-u do 8. oktobra 2025. godine

Naslovi.ai pre 13 minuta
Delegacija Direktorata na 42. Skupštini ICAO u Montrealu

Delegacija Direktorata na 42. Skupštini ICAO u Montrealu

Tango Six pre 44 minuta
Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

Američke sankcije NIS-u: Kada i da li će stupiti na snagu

BBC News pre 50 minuta
JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra

JANAF dobio dozvolu za transport nafte NIS-u do 8. oktobra

RTV pre 49 minuta