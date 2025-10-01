Produženje licence i odlaganje sankcija za Naftnu industriju Srbije do 8. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 12 minuta

NIS dobio posebnu licencu od SAD i nastavak transporta nafte preko JANAF-a do 8. oktobra, uz najave za dalje produženje.

Naftna industrija Srbije (NIS) je 30. septembra dobila posebnu licencu od Ministarstva finansija SAD koja omogućava nesmetano poslovanje do 8. oktobra 2025. godine, čime je odloženo stupanje sankcija u punom obimu. NIS je podneo i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN liste. RTS Blic B92 Pravda

Jadranski naftovod (JANAF) je produžio licencu za transport sirove nafte za rafineriju Pančevo u vlasništvu NIS-a do 8. oktobra 2025. JANAF planira da se preko američkog advokata i uz podršku Vlade Hrvatske obrati OFAC-u za produženje licence. Nova ekonomija NIN Euronews RTV Telegraf Blic

Uvođenje sankcija NIS-u, koji je većinski u ruskom vlasništvu, odlagano je više meseci. Iako je predsednik Srbije najavio primenu sankcija od 1. oktobra, NIS je dobio dozvolu za nastavak rada. Dalji razvoj situacije zavisi od odluka američkih vlasti. BBC News